Taux de crédit immobilier : une décrue lente avant une accélération de la baisse

Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI, souligne que cette fin de hausse pourrait relancer le marché en 2024. En effet, le secteur a subi une chute dramatique de près de 42 % en 2023, une baisse ayant toutefois ralenti au dernier trimestre. Malgré ces perspectives optimistes, le marché du crédit immobilier demeure impacté par les événements de l'année écoulée. La hausse abrupte des taux d'intérêt n'a pas été accompagnée d'une baisse significative des prix immobiliers, affectant ainsi la capacité d'achat des ménages.



Depuis 2021, la surface moyenne achetable a diminué de 5,2 m², tombant à 67,3 m². Cette situation a conduit à une modification des projets immobiliers, avec une délocalisation de la demande vers des zones où les prix sont plus abordables. En outre, le coût total des opérations de crédit réalisées en 2023 a reculé de 6,2 %. Même si 2024 s'annonce comme une année de stabilisation et de reprise potentielle pour le marché du crédit immobilier, les répercussions de la hausse des taux en 2023 continuent d'influencer les tendances et les comportements d'achat.