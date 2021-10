Taxation minimale de 15% : accord entre 136 pays

L'attractivité fiscale est une arme pour la compétitivité des pays (le taux d'imposition hongrois est de 9%), c'est aussi un redoutable moyen pour les grands groupes d'optimiser leurs résultats, provoquant un déséquilibre de plus en plus important avec les entreprises plus petites. Sans compter les rentrées fiscales moindres pour les États. D'autres pays restent cependant à l'écart, comme le Kenya, le Sri-Lanka ou encore le Pakistan.



Le taux d'imposition minimale de 15%, « un accomplissement majeur, décisif », selon Bruno Le Maire, va permettre de dégager environ 150 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. La France, qui prendra la présidence tournante de l'Union européenne au premier semestre 2022, entend traduire le plus rapidement possible cet accord en acte juridique.