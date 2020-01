Taxe GAFA : 15 jours pour parvenir à un terrain d'entente

La « taxe GAFA » mise en place par la France depuis l'année dernière irrite toujours autant les États-Unis. L'administration Trump estime en effet qu'elle frappe de grandes entreprises américaines et est injuste en ce qu'elle prélève 3% de leur chiffre d'affaires réalisé sur certaines activités liés à l'exploitation des données et à la publicité en ligne. Les autorités américaines, Donald Trump, ont menacé de représailles sur l'importation de produits français, ce qui pourrait coûter cher aux entreprises tricolores frappées par ces taxes douanières supplémentaires.



Durant une conférence de presse donnée en compagnie de Phil Hogan, commissaire européen au commerce, Bruno Le Maire a expliqué que lui et son homologue américain, Steven Mnuchin, se sont donnés « très exactement 15 jours » jusqu'à leur prochain entretien, prévu en marge du Forum économique de Davos (du 21 au 24 janvier) pour trouver un compromis sur la taxation des géants du numérique au sein de l'OCDE.