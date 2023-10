Taxe aéroports : le prix du billet pourrait augmenter, prévient ADP

Le groupe ADP, membre de l'Union des aéroports français, menace en effet d'attaquer en justice cette mesure gouvernementale pour empêcher sa mise en œuvre. Le PDG d'ADP a déclaré que « tout dépend de la loi qui sera votée et des analyses juridiques qui me seront produites par mes collaborateurs ». Selon lui, le dialogue entre ADP et l'État doit rester un « dialogue d'entreprise à actionnaire », et il a affirmé avoir déjà communiqué au gouvernement les « analyses juridiques » relatives à cette taxe.



Si cette nouvelle taxe est adoptée, les conséquences pourraient être multiples : augmentation du coût des voyages aériens pour les consommateurs et impact financier significatif pour les grands acteurs aéroportuaires comme le groupe ADP. Le processus législatif est toujours en cours, et beaucoup reste à décider avant que les effets réels de cette taxe ne puissent être pleinement mesurés.