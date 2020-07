Taxe d’habitation : pour qui sera-t-elle maintenue ?

Interrogé par France Inter sur le maintien de la taxe d’habitation pour les ménages les plus aisés, il a précisé qu’il allait « étudier cela avec les parlementaires » et que le président de la République n’avait, en réalité, parlé que « d’options ». En somme, rien n’est acté.



Et une idée se fraye un chemin à Bercy : plutôt que de faire payer l’ensemble des 20% des ménages les plus aisés, parmi lesquels il y a des ménages qu’il est difficile de qualifier à proprement parler de riches (le Revenu fiscal de référence pour faire partie des 20% n’étant que de 27.706 euros pour une personne seule et de 44.124 euros pour un couple sans enfant), il pourrait être question de ne faire payer que les « 5% ».



Il s’agirait donc de maintenir la taxe pour les très riches, et, de plus, de leur demander « un effort supplémentaire », donc potentiellement de la majorer.