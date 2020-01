Taxe de séjour : Airbnb verse 58 millions d'euros aux communes françaises

C'est assez logiquement Paris qui récupère la plus forte somme, à savoir 15,3 millions d'euros. La capitale française est une des destinations de prédilection des utilisateurs d'Airbnb, et par conséquent un de ses plus importants marchés. Suivent Marseille avec 2,3 millions, Nice avec 1,8 million, Lyon (1,02 million), Cannes avec 91 000 euros et Toulouse (76 000 euros). Au journal Le Parisien, Emmanuel Marill, directeur général France d'Airbnb, explique que « près de 20% de ces recettes bénéficient à des communes de moins de 3.500 habitants », soit un total de 10,5 millions d'euros pour ces petites communes.



Ces chiffres correspondent à la taxe de séjour collectée automatiquement par Airbnb entre les mois de janvier et d'octobre ; la taxe des mois de novembre et décembre, particulièrement lucratifs pour la plateforme, sera versée au premier trimestre de cette année. En 2018, le service avait versé aux communes françaises 24 millions d'euros. La hausse impressionnante d'une année sur l'autre tient en deux raisons.