Taxe de séjour en forte hausse, les hôteliers vent debout

Un accord a été passé entre la présidence d'Île-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse, et le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune. Celui-ci stipule la mise en place, au 1er janvier 2024, d'une « taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue dans la région Île-de-France ». Le taux de cette taxe additionnelle pourrait atteindre 200%, ce qui signifie un triplement du montant actuel. À l'heure actuelle, la taxe de séjour à Paris s'étend de 0,25 euro pour les campings modestes à 5 euros pour les palaces, par nuit et par personne.



L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) déclarent que si cette hausse se concrétise, « Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres ». Ils ajoutent que cette mesure serait une « médaille d'or de la fiscalité » pour Paris et sa région, et ce, avant même l'ouverture des Jeux olympiques de 2024.