Taxe foncière : de combien va-t-elle augmenter ?

Depuis une décennie, l'évolution de la taxe foncière suit une tendance haussière. Rien qu’en 2023, cet impôt a enregistré une augmentation moyenne de 7%. La faute ? À l’inflation, qui a atteint des records et qui pèse sur les finances publiques, mais aussi à la suppression de la taxe d’habitation pour tous les ménages, qui réduit les rentrées d’argent. Conséquence : la taxe foncière en 2024 sera sujette à une hausse prévue entre 3,9% et 10% dans certaines communes.



Dans le détail, l’augmentation est avant tout liée à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales qui influence la taxe foncière en influençant la valeur du bien. Ces valeurs cadastrales sont en augmentation de 4% pour 2024. Mais ce n’est pas la seule cause qui conduit à l’augmentation de la taxe foncière. En effet, chaque maire possède la discrétion de fixer un taux d'augmentation supérieur, dans une quête de compensation des revenus perdus suite à l'éradication de la taxe d'habitation pour les résidences principales.