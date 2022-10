Taxe foncière : des députés veulent plafonner l’augmentation 2023

L’adoption en Commission des Finances n’implique pas l’adoption de l’amendement de manière définitive : il signifie qu’il sera intégré aux débats parlementaires sur le Budget 2023 qui vont s’ouvrir en octobre 2022 et s’annoncent tendus. Le gouvernement devrait sans surprise s’opposer à l’adoption de la mesure.



L’exécutif penche en effet pour une hausse non plafonnée, ce qui devrait permettre d’augmenter les rentrées d’argent des communes et autres collectivités locales qui voient, inflation et hausse des prix de l’énergie obligent, leurs frais augmenter. Or, ce sont bien les collectivités locales qui reçoivent l’argent récolté par le biais de la taxe foncière.