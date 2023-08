Taxe foncière : elle continue d’augmenter en France

La disparition progressive de la taxe d'habitation a conduit les communes à se tourner vers la taxe foncière pour compenser leurs pertes. Depuis 2023, en effet, aucun ménage ne paye plus de taxe d’habitations sur sa résidence principale, quel que soit son niveau de revenus. La taxe d’habitation reste toutefois d’actualité pour les locaux vides et les résidences secondaires.



En 2022, la taxe foncière a coûté en moyenne 111 euros par mois à un couple avec deux enfants dans un 70 m², soit 6 euros de plus qu'en 2021, selon les données dévoilées par Le Parisien et issues d’une étude de Meilleurtaux. Des villes comme Nîmes et Saint-Étienne ont vu des augmentations significatives, avec des taxes annuelles atteignant respectivement 1.674 euros et 1.179 euros.