Taxe foncière : mieux vaut habiter Paris pour payer moins cher

Mais cela n'explique pas les différences sensibles entre les montants, alors que le classement de l'étude montre que les taxes foncières sont globalement plus élevées dans les villes moyennes, à l'inverse du prix du mètre carré. Une des raisons est que le nombre d'entreprises est moins élevé là où la taxe foncière est la plus chère. Mais surtout, le calcul de cet impôt se base sur la valeur cadastrale des logements construits dans les années 1970, une donnée qui a certes évolué avec l'inflation, mais qui ne reflète plus la vraie valeur des logements.



Une révision générale des valeurs locatives cadastrales va avoir lieu en 2026. Ce sera l'occasion de réviser le montant de la taxe foncière, parfois à la baisse comme ce sera sans doute le cas pour les logements construits dans les années 70, et à la hausse dans les centres historiques. Il faut en effet s'attendre à une augmentation de 15% pour les logements construits avant 1950, et de 20% pour ceux remontant à avant 1920.