Taxi : les prix en hausse d'ici le 1er février

Dans les villes de Paris, de Lyon, Nice, Cannes et Toulouse, il faut compter avec des suppléments particuliers. C'est le cas pour la réservation immédiate, à l'avance et pour les passagers (plus de cinq personnes), qui reviennent à respectivement 4 euros, 7 euros et 4 euros à Paris. Les prix à Lyon sont de 2 euros pour la réservation immédiate et 4 euros pour la réservation à l'avance.



À Cannes et à Nice, la réservation immédiate et la réservation à l'avance reviennent à respectivement 2 et 4 euros. Du côté de Toulouse, il faut compter 3 euros pour la réservation avec prise en charge de la zone de stationnement (7 euros en dehors de la zone). Partout ailleurs, les frais de bagage encombrant sont de 2 euros par bagage, et il faut ajouter 2,50 euros par passagers à partir de cinq personnes.