Taxis gratuits en Italie : une solution contre l'alcool au volant ?

Malgré les bonnes intentions, cette initiative a suscité des débats en Italie. Certains y voient une incitation indirecte à la consommation d'alcool, tandis que d'autres s'inquiètent du coût pour l'État. Les premiers retours montrent également une adoption modérée du service. À Venise, par exemple, sur 4.000 fêtards, seuls 20 ont bénéficié du taxi gratuit. Cela soulève des questions sur la pertinence et l'efficacité de la mesure. De plus, la mise en œuvre de cette initiative impose une charge supplémentaire aux propriétaires de boîtes de nuit, qui doivent organiser et gérer les tests d'alcoolémie.



En dépit des critiques, le gouvernement italien, sous l'égide du ministre des Transports, Matteo Salvini, reste déterminé à tester cette solution jusqu'à mi-septembre 2023. Si les résultats sont positifs, cette mesure pourrait être pérennisée et étendue à d'autres régions. Le défi majeur reste de trouver un équilibre entre la sécurité des citoyens et la viabilité économique de l'initiative.