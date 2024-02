Télécom : Bouygues sur le point d’acquérir la Poste Mobile

Bouygues Telecom, déjà bien ancré dans le paysage des télécommunications françaises, est sur le point de réaliser une opération d'envergure. En mettant la main sur la Poste Mobile, l'opérateur gagnerait 2,3 millions d'abonnés à son actif ; il s'emparerait du premier opérateur virtuel (MVNO) de France et du cinquième opérateur mobile, se positionnant ainsi de manière encore plus stratégique sur l'échiquier des télécoms. La Poste Mobile, avec un chiffre d'affaires attendu de 300 millions d'euros pour 2023, représente une cible de choix. Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, souligne l'importance de cet accord : « Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourra accroître sa base de clients et se renforcer dans le mobile et dans le fixe en s'appuyant sur le réseau de distribution de La Poste sur tout le territoire. » Le groupe Bouygues a fait une offre de 950 millions d'euros.



L'acquisition de la Poste Mobile par Bouygues Telecom n'est pas un coup d'essai, mais un coup de maître dans sa stratégie de croissance. Déjà propriétaire de marques telles que Cdiscount Mobile, NRJ Mobile, ou Auchan Télécom, Bouygues Telecom confirme son appétit pour les MVNO, secteur dans lequel la Poste Mobile, grâce à son réseau de distribution et ses 7.000 bureaux de poste, représente un atout commercial majeur.