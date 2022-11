Télécoms : de grandes entreprises chinoises interdites aux États-Unis

Joe Biden et Donald Trump ne peuvent pas être plus différents dans leur personnalité et leur politique, néanmoins ils ont un point en commun : tous deux ont une ligne très ferme concernant les équipementiers de télécommunication chinois. La FCC, le régulateur des télécoms américain, a en effet publié un décret qui barre la route d'une demi-douzaine d'entreprises chinoises du secteur qui ne pourront plus mettre en vente de nouveaux produits aux États-Unis.



Ces entreprises ne pourront plus obtenir d'autorisation de mise sur le marché, ce qui leur interdit toute activité sur le sol américain. Huawei et ZTE sont les noms les plus connus, ce sont des constructeurs de produits électroniques (smartphones notamment), mais aussi d'équipements réseau pour la 5G dans le cas de Huawei. Ce décret touche également Dahua et Hikvision, qui commercialisent des équipements de vidéosurveillance, ainsi qu'Hytera qui fait dans l'équipement radio.