Télétravail : chère pièce en plus

C'est le cas à Paris bien sûr : pour passer d'un T1 (26 mètres carrés) à un T2 (45 m²), il en coûte 167.216 euros de plus ! Pour avoir un T3 (65 m²) après un T2, le coût supplémentaire s'établit à 241.084 euros. Et il est de 316.874 euros pour passer d'un T3 à un T4 (82 m²). Il faut aller à Montpellier pour bénéficier des prix les plus cléments : +50.074 euros pour passer d'un T1 à un T2, +44.607 euros pour passer d'un T2 à un T3, et 30.959 euros pour passer d'un T3 à un T4.



La moyenne nationale, en excluant Paris, est de 62.660 euros pour passer à un T2, 55.819 euros pour passer à un T3, et 38.741 euros pour passer à un T4. L'étude indique que passer d'un T1 à un T2 représente un effort financier plus important en raison des prix du mètre carré plus élevé pour les petites surfaces (bien que ce soit l'inverse à Paris).