Télétravail : fin des règles strictes le 1er septembre 2021

Le télétravail, durant la crise de la Covid-19, est devenu une forme de protection tout en permettant à certaines catégories de salariés de continuer de travailler malgré les confinements et le risque de contamination. À la fin du printemps 2021, le 9 juin très précisément, le gouvernement avait toutefois allégé le dispositif laissant un peu de libertés aux entreprises.



Car jusque-là, le télétravail était obligatoire le plus possible. Mais début juin 2021, la pandémie semblait faiblir, ce qui laissait penser qu’elle commençait à se terminer. Le variant Delta aura toutefois annihilé cet espoir, causant une quatrième vague pandémique. C’est désormais sur la vaccination que le gouvernement compte, alors que 77% des 18 ans et plus disposent d’un schéma vaccinal complet.