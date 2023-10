Télétravail : les Français sont les plus adeptes du travail en présentiel

Selon une récente étude menée par le cabinet de conseil en immobilier JLL auprès de 208 grandes entreprises mondiales, les Français sont ceux qui passent le plus de temps au bureau parmi leurs voisins européens. Avec une moyenne de 3,5 jours au bureau par semaine, les salariés français dépassent leurs homologues suisses (3 jours), britanniques (2,6 jours) et espagnols (2,5 jours). Néanmoins, l'étude révèle que le télétravail a également trouvé sa place dans les habitudes françaises, avec une moyenne d'un jour et demi de télétravail par semaine.



Selon Flore Pradère, directrice de recherche sur les nouveaux modes de travail chez JLL, plusieurs raisons expliquent cet attachement au travail en présentiel. « En France, on se montre davantage devant le chef, devant la direction. Mais nous avons aussi une culture plus forte de la socialisation. La pause déjeuner, par exemple, est chez nous un vrai moment de convivialité », déclare-t-elle aux Echos.