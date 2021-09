Télétravail : les employeurs se font tirer l'oreille pour rembourser les frais

Les frais de 7 salariés en télétravail sur 10 ne sont pas pris en charge par leurs employeurs, selon une enquête de la CGT révélée par Le Parisien. Pourtant, la loi oblige l'employeur à rembourser les frais de travail, que ce soit pour les salariés présents physiquement sur le lieu de travail ou pour ceux qui travaillent à domicile. Mais dans les faits, la réalité est bien différente, même si 40% des salariés interrogés ont obtenu de leur entreprise un ordinateur.



L'employeur est tenu de rembourser les dépenses liées à l'adaptation du logement pour télétravailler. Il est ainsi possible d'obtenir le remboursement d'une partie du loyer, en fonction de la surface occupée au sein du domicile pour accomplir les tâches du travail. Et le salarié peut aussi demander le remboursement d'une partie de la facture d'électricité, de téléphone, les taxes foncière et d'habitation, les charges de copropriété, l'assurance habitation…