Télétravail obligatoire : des sanctions pour les entreprises réfractaires

Face à la flambée des cas de contamination, Jean Castex a annoncé la mise en place, dès le 3 janvier, du télétravail obligatoire dans les entreprises, pour les postes qui le permettent. Les salariés devront travailler à domicile 3 jours par semaine et ce, durant les trois premières semaines du mois de janvier. Les entreprises qui le peuvent ont la possibilité de porter le télétravail à 4 jours.



Pour les entreprises qui présentent les critères mais qui se montrent récalcitrantes, des sanctions administratives pourraient être mises en œuvre. À l'issue d'une visioconférence avec les partenaires sociaux, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a expliqué qu'elle voulait proposer un amendement au projet de loi pour mettre en place des sanctions « plus dissuasives et plus rapides ».