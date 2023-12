Temps de travail en France : moins d'heures, mais plus d'efficacité ?

Plusieurs facteurs influencent ces différences entre pays. Par exemple, la durée hebdomadaire de travail en France est inférieure d'une heure comparée à celle en Allemagne, et les arrêts maladie en France sont plus longs. En outre, les salariés à temps partiel en France travaillent en moyenne 971 heures par an, soit 58 % d'un temps complet, ce qui est supérieur à l'Allemagne, où les salariés à temps partiel travaillent 923 heures par an, représentant 52 % d'un temps complet. Cette différence permet à la France de remonter dans le classement global, malgré un temps partiel plus répandu en Allemagne.



Malgré ces heures de travail réduites, la France était connue pour sa forte productivité. Toutefois, cette tendance semble s'inverser. La Banque de France a alerté sur une chute de la productivité française ces dernières années, liée au recul du chômage et à l'augmentation du taux d'emploi. Cette baisse de productivité serait plus marquée en France que chez ses voisins européens, remettant en question l'équilibre historique entre temps de travail réduit et efficacité accrue.