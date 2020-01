Tendance positive pour le marché du jouet en 2019

Mais au-delà, le marché des jouets est engagé dans une transformation « structurelle », souligne le cabinet. La distribution traditionnelle, en magasins, a du plomb dans l'aile comme l'ont montré les redressements judiciaires l'an dernier des deux géants Toys'R'Us et La Grande Récré. Ces deux enseignes n'ont pas su monter suffisamment rapidement dans le train du commerce en ligne et des nouvelles habitudes de consommation.



Si le contexte social peut toujours s'améliorer, les grandes tendances de fond sont plus que jamais présentes, entre une natalité en recul et les valeurs de respect de l'environnement qui ne cessent de progresser. Les industriels commencent d'ailleurs à les intégrer : de plus en plus d'emballages et de jouets utilisent des matériaux plus respectueux de la nature et recyclables.