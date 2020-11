Tereos, un acteur mondial de l’agro-alimentaire en phase avec la société civile

Les enquêtes d’opinion successives vont dans ce sens, comme celle réalisée par le cabinet Advent pour Capital : « L’image écoresponsable d’une marque donne désormais très envie d’acheter ses produits ou d’y travailler. On est passé du “nice to have” au “must have” », explique Jérôme Neveu, le président d’Advent. Dans le Top 10 des entreprises les plus vertueuses connues du grand public en France, on retrouve donc de nombreuses enseignes de la distribution comme Naturalia, Leclerc ou Intermarché ou encore des entreprises comme EDF qui ont mis les énergies vertes au cœur de leur développement. Mais d’autres, moins connues de la majorité des Français, agissent sur le terrain depuis longtemps, grâce à leur approche pluridisciplinaire du développement durable. C’est le cas de la coopérative sucrière Tereos, nº1 français et nº2 mondial du sucre.Faisons les présentations rapidement : né en 2002 du rachat de Beghin-Say par Union SDA, Tereos regroupe aujourd’hui 23000 salariés et 12000 cultivateurs adhérents. Avec 4,475 milliards de tonnes produites en 2019, l’entreprise française se classe donc au second rang mondial de son secteur. « Afin de proposer une offre alimentaire de qualité, nous nous engageons à chaque étape de fabrication du produit, du champ au consommateur, expliquait en 2017 Alexis Duval, président du directoire de Tereos. C’est cela qui nous permet d’appuyer notre croissance sur un modèle véritablement durable qui place l’économie circulaire au cœur de ses actions. » Depuis, Tereos n’a pas hésité à appuyer sur l’accélérateur avec le plan de performance du groupe, Ambitions 2022 Malgré une conjoncture mondiale difficile, le groupe affiche de bons résultats opérationnels, et des objectifs chiffrés pour aller plus loin dans la transition écologique, grâce notamment à des certifications comme le label ISO 50001 pour la meilleure gestion de la consommation d’énergie de ses usines. « Tereos a poursuivi avec succès la mise en œuvre de sa transformation stratégique », poursuit aujourd’hui Alexis Duval. Sur le plan énergétique, Tereos a atteint au cours de l’exercice 2019-2020 le seuil symbolique de 50% d’énergies renouvelables dans son mix énergétique grâce à la croissance de son activité d’électricité verte au Brésil, l’inauguration de deux unités de cogénération en France et en Indonésie, ainsi que celle d’un méthaniseur de grande taille au Brésil. » Si les investissements à l’étranger continuent de se développer, les territoires français restent prioritaires dans la stratégie de l’entreprise basée à Moussy-le-Vieux, en Seine-et-Marne.Sur le terrain en France, Tereos multiplie les efforts, à la fois vers ses salariés et vers tous les acteurs de son écosystème direct. En 2018 par exemple, l’entreprise a mené une vaste campagne de sensibilisation aux enjeux de la RSE à l’attention de ses milliers de salariés. Et pour asseoir son ancrage dans les régions, la coopérative multiplie également les opérations d’accompagnement en faveur des agriculteurs français , pour promouvoir les nouvelles pratiques agricoles durables. « Sur l’ensemble de ses sites, Tereos déploie d’ambitieux projets de compétitivité commerciale, opérationnelle et industrielle, précise l’entreprise. Le développement durable et l’économie circulaire sont au cœur de la performance du groupe pour garantir une offre durable et de qualité. La chaîne de production de Tereos s’inscrit dans un cercle vertueux de transformation, qui valorise près de 99% de la matière première transformée. » Dans son domaine, où la question de la sécurité alimentaire occupe une place centrale, Tereos n’a eu de cesse d’améliorer ses processus. Cet effort constant a été consacré par la certification FSSC 22000 qui porte notamment sur les « exigences mutualisées des distributeurs et des industriels en matière de sécurité des aliments ».