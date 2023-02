Terrible année 2022 pour EDF

La disponibilité moyenne des 56 réacteurs nucléaires d'EDF a été de 54% seulement l'an dernier, alors que le taux était de 73% entre 2015 et 2019. Le parc dans son ensemble a produit 279 térawattheures en 2022, il faut remonter à 1988 pour retrouver de tels niveaux aussi bas. L'hydro-électricité aussi a souffert en raison de la sécheresse qui a impacté la production des barrages. Enfin, l'État n'a pas arrangé les choses avec le bouclier tarifaire qui a limité la hausse des factures à 4% et en obligeant EDF à vendre davantage d'électricité bon marché à la concurrence : une mesure qui a coûté plus de 8 milliards d'euros.



« Malgré une forte hausse du chiffre d’affaires soutenu par les prix de l’électricité et du gaz, l’Ebitda est fortement pénalisé par la baisse de production nucléaire ainsi que les mesures régulatoires exceptionnelles mise en place en France pour 2022, dans des conditions de marché difficiles », a déploré Luc Rémont, le nouveau PDG d'EDF.