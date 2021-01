Tesla a livré un demi-million de véhicules en 2020

C'est une marque importante que Tesla vient d'effacer. Le constructeur américain spécialisé dans les automobiles 100% électriques a annoncé avoir livré 180.570 voitures au quatrième trimestre 2020, et produit quasiment autant (179.757 unités) pendant la même période de trois mois. En termes de livraison, c'est une première pour l'entreprise dirigée par Elon Musk, puisqu'elle n'avait jamais dépassé les 150.000 unités livrées. Au troisième trimestre de l'an dernier, le groupe avait déjà livré un nombre record de véhicules, mais en-dessous du seuil des 150.000 avec 139.300 exemplaires. Durant les trois derniers mois de l'année, Tesla a fait mieux que les prévisions des analystes qui estimaient des livraisons à hauteur de 174.000 véhicules.



Malgré une année très difficile du point de vue de la fabrication et de la livraison en raison de la crise sanitaire, Tesla parvient quasiment à atteindre son objectif de 500.000 voitures livrées, avec un total de 499.550 véhicules. En termes de production, le constructeur est parvenu à fabriquer 509.737 unités. Un record en la matière. C'est le Model 3, la version la plus abordable de la gamme, et le crossover Model Y qui représentent le gros des livraisons en 2020 (86%). Le reste est composé du Model S, la berline « historique » de Tesla, ainsi que le Model X très haut de gamme.