Tesla : des profits insolents dans une industrie en panne

Pour Tesla, c'est du jamais vu. Le constructeur automobile a engrangé l'an dernier un profit de 5,5 milliards de dollars, se jouant avec habileté des pénuries de composants et des problèmes logistiques qui ont été le lot quotidien de la concurrence. Les livraisons ont bondi de 87% en 2021, poussées par un engouement jamais vu des automobilistes pour les voitures électriques de l'entreprise.



Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 53,82 milliards de dollars, en hausse de 71% par rapport à 2020 (et de 65% sur le dernier trimestre, à 17,7 milliards). C'est une victoire sans pareil pour le constructeur, qui explique dans le communiqué qu'« il ne devrait plus y avoir de doute sur la viabilité et la rentabilité des véhicules électriques ». Un message envoyé au reste de l'industrie, qui en est toujours à financer sa transition vers le tout électrique.