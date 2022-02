Tesla : des résultats records, mais pas d'impôts à payer aux États-Unis

En l'occurrence, la facture d'impôt à l'étranger s'élève à 839 millions de dollars. De son côté, la maison mère déclare le minimum… Les documents fournis par Tesla indiquent même une perte de 130 millions sur ses opérations américaines. Cette manipulation fiscale est parfaitement légale, même si dans le contexte actuel où les caisses des États sont vides, en raison de l'épidémie de Covid, cela choque forcément.



Ce n'est qu'un exemple de plus de l'optimisation fiscale à outrance rendue possible en exploitant les failles des textes de loi. Des deux côtés de l'Atlantique, les régulateurs cherchent d'ailleurs à revoir les règles pour que l'impôt soit plus équitable. Que ce soit pour les individus très riches, ou pour les entreprises.