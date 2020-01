Tesla livre un nombre record de véhicules

L'entreprise américaine a enrichi son catalogue : aux modèles S et X, s'est ajouté un Model 3 plus abordable, qui fait figure de fer de lance pour imposer définitivement Tesla en tant que constructeur qui compte. Et ce n'est pas terminé, puisque la société a dévoilé un SUV, le Model Y, ainsi qu'un camion (le Semi), un pick-up au look intrigant, le Cybertruck, et une sportive décapante, le supercar Roadster.



Malgré l'ouverture de nouvelles usines, Tesla pêche toujours par des capacités de production insuffisamment armées pour répondre à une demande grandissante. Et les nouveaux véhicules annoncés ne vont pas améliorer la situation. Mais la position du constructeur est plus forte qu'elle n'a jamais été.