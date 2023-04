Tesla livre un nombre record de voitures

Pour soutenir les ventes, Tesla a également procédé à des baisses de prix importantes ces dernières semaines, elles ont pu aller jusqu'à 20% au grand bénéfice des consommateurs certes, mais les marges ont pris un coup. Par ailleurs, cette volonté de vendre plus en réduisant les tarifs a provoqué une guerre des prix dans l'ensemble du secteur de l'automobile électrique alors que les constructeurs cherchent à conserver des marges importantes afin de financer leur transition vers cette nouvelle motorisation.



Sur le plus long terme, Tesla fait aussi face à une concurrence de plus en plus forte des constructeurs chinois qui veulent leur part du gâteau, notamment en Europe. Elon Musk a annoncé que son entreprise allait atteindre les 2 millions de véhicules livrés en 2023, contre 1,3 million en 2022. Mais là aussi, Tesla a déçu les investisseurs l'an dernier en livrant moins de modèles que prévu.