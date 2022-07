Tesla perd de l'argent avec ses bitcoins

Depuis, l'avenir s'est beaucoup assombri pour le marché des cryptomonnaies et Tesla n'a pas voulu jouer avec le feu plus longtemps. Car qui sait jusqu'où le bitcoin peut descendre ? La perte réelle engendrée par cette vente serait de 460 millions de dollars, d'après des analystes, Tesla n'ayant pas annoncé de chiffres. Une mauvaise affaire, en somme.



Au plus fort de la vague haussière de l'an dernier, le « trésor » de Tesla représentait 2 milliards de dollars. Le constructeur en possèderait encore près de 220 millions. L'entreprise n'a pas indiqué si elle comptait conserver ces bitcoins ou les revendre prochainement, ce qui occasionnera probablement une nouvelle perte.