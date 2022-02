Tesla, premier constructeur électrique en Europe devant Renault

Le 8 Février 2022, par François Lapierre

Se retrouver nez à nez avec une Tesla sur la route devient une habitude pour bon nombre d'automobilistes. Et pour cause : les véhicules électriques du constructeur américain sont de plus en plus populaires en Europe.





Le succès de la Model 3 C'est un pari réussi pour Tesla. Le constructeur américain, spécialiste de la voiture électrique, est parvenu à installer sa Model 3 au sommet des véhicules à motorisation électrique les plus vendus en Europe. L'an dernier, il en a écoulé 141.000 exemplaires, volant la première place à Renault et sa Zoé. Le groupe français peut toutefois se féliciter de l'excellente troisième position du Dacia Spring, lancé en fin d'année dernière et qui a su très rapidement trouver une position enviable.



La berline haut de gamme à prix serré, a séduit près de 25.000 automobilistes français en 2021 (sur un total de 160.000 véhicules électriques vendus dans l'Hexagone). Malgré son positionnement, la voiture est proposée à partir de 38.000 euros, une somme qui se réduit par le jeu des bonus et des reprises. Par conséquent, la Model 3 peut se hisser à hauteur de modèles allemands bien moins abordables.

Un prix abordable Sans oublier les performances de la berline, capable de rouler 600 km sur une seule charge. À cela s'ajoute un maillage territorial serré pour ses bornes de recharge, facilitant ainsi la vie des conducteurs qui doivent voyager loin. Tesla a également bien compris que sa voiture était d'abord un ordinateur qui peut donc bénéficier de mises à jour régulières.



Pour faire face à la demande, Tesla a dû investir pour créer de nouveaux centres logistiques en France, ces lieux où les clients prennent possession de leurs modèles. Un futur centre doit d'ailleurs ouvrir ses portes en Ille-et-Vilaine dans les prochains mois. L'ouverture à venir d'une nouvelle usine européenne à Berlin devrait permettre à la marque de conserver sa place alors que la demande va en s'amplifiant.

France | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Culture | Prospective | Industrie immobilière | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"