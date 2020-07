Tesla, première capitalisation boursière mondiale devant Toyota

Tesla est en passe de réussir le pari de la Model 3, un véhicule plus abordable que les autres voitures du constructeur. Les cadences de la production et des livraisons ont fini par augmenter de manière à répondre à une demande qui reste forte. Et le groupe a beaucoup d'autres projets dans ses cartons : un camion, un roadster, un truck… Beaucoup d'activités en préparation, même s'il faut gérer les impondérables comme la fermeture de l'usine californienne de Fremont pour cause de coronavirus.



L'action Tesla est désormais mûre pour faire son entrée au S&P500, l'indice vedette de Wall Street. Mais pour gagner son ticket, l'entreprise doit enregistrer plusieurs trimestres bénéficiaires consécutifs. Les résultats du deuxième trimestre du groupe seront donc suivis de près, mais il est à craindre qu'il annonce une perte en raison des difficultés liées à la conjoncture sanitaire.