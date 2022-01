Tesla s'est approché du million de véhicules vendus l'an dernier

L'objectif de ventes de Tesla est d'enregistrer une hausse de 50% chaque année pendant plusieurs années. Le pari est plus que réussi pour ce qui concerne 2021 : le constructeur américain, spécialiste de la motorisation électrique, a vendu 936.000 véhicules l'an dernier, soit pas loin du double par rapport à 2020 (+87,4%). C'est la Model 3 qui s'arroge la part du lion.



La Model 3, conçue pour séduire le grand public avec un tarif qui débute actuellement à 43.800 € (hors bonus écologiques), ainsi que la Model Y plus haut de gamme se sont vendues à hauteur de 911.208 unités. Les Model S et X, des véhicules plus luxueux et aussi beaucoup plus chers, ont atteint quasiment 25.000 exemplaires. Chaque trimestre apporte son lot de bonnes nouvelles pour Tesla, avec plus de 200.000 voitures vendues au deuxième trimestre, puis au-delà de 300.000 au quatrième trimestre.