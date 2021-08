Thales va vendre ses systèmes de signalisation ferroviaire pour 1,6 milliard d'euros

Thales avait beaucoup misé sur le développement des systèmes de transport terrestre (GTS pour « Ground Transportation Systems »). L'ambition du groupe français était en effet de devenir un des principaux leaders mondiaux du secteur de la signalisation ferroviaire. Mais la réalité a la tête dure et l'entreprise a annoncé l'ouverture de négociations exclusives pour vendre cette filiale à Hitachi Rail, avec une valorisation de l'activité GTS estimée à 1,66 milliard d'euros.



Le prix final sera décidé pendant les discussions. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année prochaine, il faudra tout de même obtenir le feu vert des régulateurs. Thales a fait part de sa volonté de recentrage de ses activités, dans trois secteurs : « l'Aérospatial, la Défense & Sécurité, et l'Identité et la Sécurité numériques », a expliqué le PDG du groupe, Patrice Caine. Des activités « de hautes technologies en croissance à long terme et capables de générer des marges à deux chiffres dans la durée », ajoute-t-il.