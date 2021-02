Thomas Didier : « Entreprendre permet de réaliser le grand plongeon »

Comme l’explique très bien Jean-David Chamboredon dans la préface du livre, « la condition sine qua non – mais non suffisante – pour réussir en tant que créateur d’entreprise, c’est avant tout d’avoir une personnalité tenace, résiliente, solide, et une vraie conviction autour de l’idée fondatrice. Mais, si pour aller loin il faut une bonne dose d’obstination, l’écoute et l’ouverture d’esprit sont également indispensables : être têtu sans être borné, en somme, pour faire face à l’adversité et savoir s’adapter. Les entrepreneurs que j’ai vu réussir sont également ceux qui apprennent très vite et savent bien s’entourer dès le lancement de leur projet. Le monde des start-up est par essence un écosystème de sociétés qui évoluent et croissent vite… L’agilité et l’adaptabilité individuelles et collectives sont des atouts clés. »