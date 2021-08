Tickets restaurant 2020 : la date d'échéance approche

Les tickets restaurants distribués par les entreprises l'an dernier ont bénéficié à quatre millions de salariés, qui n'ont peut-être pas pu en profiter comme ils l'auraient voulu. En effet, en raison de la crise sanitaire, bon nombre de restaurants ont dû fermer leurs portes pendant de longs mois. Il est certes possible de dépenser ces titres pour des livraisons de repas, et le gouvernement a multiplié par deux les dépenses quotidiennes autorisées, soit 38 euros au lieu de 19 (les jours de semaine).



Mais de nombreuses personnes ont toujours des « tickets restau » en poche de 2020, ce d'autant que le montant à dépenser pour les courses est resté fixé à 19 euros par jour. L'exécutif a repoussé à plusieurs reprises la possibilité d'utiliser ces titres : on est ainsi passé de fin février au 31 août. La date butoir approche et même si les restaurants ont pu finalement rouvrir à la faveur de la levée des restrictions sanitaires, il reste encore des tickets à dépenser.