Tim Cook, le patron d'Apple, a touché 11,6 millions de dollars en 2019

En 2018, les objectifs ont été dépassés de 200%, contre 128% « seulement » en 2019. D'où la différence dans les sommes versées par Apple à son patron, dont les émoluments demeurent confortables. Malgré un « profit warning » au début de l'année 2019, Apple s'est bien rattrapée avec des ventes de 260 milliards de dollars et un résultat d'exploitation de quasiment 64 milliards.



Pour compenser la baisse des ventes d'iPhone, l'entreprise mise tout d'abord sur son matériel (les ordinateurs Mac, les tablettes iPad, les montres connectées et les écouteurs…), mais aussi sur les services. Une diversification entamée en 2018 et qui commence à porter ses fruits : Apple devrait atteindre les 500 millions d'abonnés payants en 2020.