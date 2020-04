Titres restaurant : un déplafonnement à 95 euros par jour

Les titres restaurant sont limités à une dépense de 19 euros par jour., selon des informations de RTL . La demande a été faite par les syndicats auprès des ministères du Travail et de l’Économie et elle aurait été validée. Depuis le début du confinement mis en place pour endiguer la propagation du coronavirus, les restaurants ont fermé leurs portes. Empêchant ainsi les salariés qui bénéficient de ces titres (ils sont 4 millions) de les utiliser pour payer leurs repas. De plus, les salariés continuent de cumuler des titres sans pouvoir les écouler chez les restaurateurs.Au moment du déconfinement, et lorsque les restaurants seront de nouveau en mesure d’accueillir de nouveau du public, la limite de 19 euros par jour paraît difficile à maintenir. C’est la raison pour laquelle le plafond est relevé à 95 euros par jour. Les grosses additions pourront être payées plus facilement avec le stock de titres restaurant accumulés pendant le confinement.