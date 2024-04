Tohana : la nouvelle franchise premium dans le secteur de la restauration

L'ouverture d'un prochain restaurant Tohana en mai 2024 à Dardilly confirme l'ambition du groupe Toane de se réinventer. La promesse de cette nouvelle franchise dans le secteur de la restauration ? Proposer une restauration rapide, mais surtout premium. Tohana est né de la fusion entre deux marques bien établies du groupe Toane : Toasushi, connue pour ses sushis haut de gamme, et Pokévaïana, spécialisée dans les poké bowls inspirés de la Polynésie. Comme l'explique Olivier Gérardin, directeur général associé en charge du développement en franchise : « Nous avons choisi de garder le meilleur de ces deux univers pour créer une offre enrichie, répondant aux tendances actuelles du marché. »



Pour se démarquer, l'enseigne met un point d'honneur à offrir une expérience dans laquelle chaque détail compte afin d'éveiller un maximum de sens chez ses clients. Cela passe notamment par son identité visuelle qui a été conçue par l'agence Tom & Associé. Les restaurants mêlent ainsi des teintes bleu pacifique et rose saumon, qui évoquent les couleurs vibrantes de l'océan et du coucher de soleil. Mais ce qui fait surtout la signature des restaurants Tohana, c'est son îlot central. Fabriqué à partir de matériaux recyclés et de coquillages, celui-ci ne se limite pas à faciliter l'interaction entre les clients et les cuisiniers ; il offre un véritable spectacle culinaire où les sushis, makis et gyozas sont préparés à la minute et sous les yeux de tous. Cette mise en scène vise non seulement à être esthétique, mais surtout à faire preuve de la transparence de l'enseigne envers ses clients. Comme le souligne Olivier Gérardin, ancien dirigeant de la chaîne de restauration à succès Pitaya et désormais directeur général adjoint en charge du développement : « « Nous tenons à ce que nos clients voient la qualité de ce qu'ils consomment, c'est pourquoi tous nos plats sont préparés devant eux. »