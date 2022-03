TotalEnergies arrête le pétrole russe mais continue le gaz

Au début de la guerre en Ukraine, TotalEnergies avait annoncé l'arrêt de ses investissements pour de nouveaux projets en Russie. Une annonce a minima par rapport à celles d'autres grands groupes pétroliers qui, à l'instar de Shell et de BP, ont décidé de couper les ponts avec le pays. Car dans le même temps, le géant français des hydrocarbures n'envisageait pas de cesser ses engagements.



Changement de pied cette semaine. TotalEnergies a annoncé l'arrêt de ses achats de pétrole ou de produits pétroliers russes, « dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022 ». Pour compenser, l'entreprise va s'appuyer sur un approvisionnement provenant de Pologne (pour le pétrole) ainsi que d'Arabie saoudite (pour le gazole). Néanmoins, l'activité pétrole russe demeure modeste pour le groupe, qui ne renonce pas à ses engagements dans le gaz.