TotalEnergies autorise la renégociation des contrats d'électricité pour les PME

Patrick Pouyanné a d'abord rappelé que les prix de l'électricité « sont montés très très haut à partir du mois de juillet ». Il explique que certains fournisseurs avaient à l'époque décidé de plus signer de contrat « parce qu'ils trouvaient que les prix étaient trop élevés ». Le dirigeant renvoie d'ailleurs la balle au gouvernement qui aurait à l'époque dit « non non vous devez continuer à signer des contrats »… Quoi qu'il en soit, certains clients vont payer très cher leur énergie dans les prochains mois, mais TotalEnergies a décidé de faire un geste.



Les coûts de certains contrats signés l'an dernier sont « objectivement, trop élevés », convient-il. Plusieurs PME « qui sont concernés par ces contrats signés entre juillet et décembre », et TotalEnergies va donc permettre de renégocier les termes de ces accords, qui seront « de l’ordre de 280 euros du mégawatt heure ». 6.000 clients sont concernés et ils bénéficieront donc du tarif garanti aux TPE décidé par le secteur de l'énergie et le gouvernement.