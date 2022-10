TotalEnergies : pénurie de carburants dans certaines stations-services en France

Les stations-services de TotalEnergies sont prises d'assaut depuis quelques semaines. En plus de la ristourne de 30 centimes offerte par le gouvernement pour aider les Français à faire face à l'inflation et l'augmentation des prix du carburant, le groupe propose un rabais de 20 centimes. De quoi faire venir tous les automobilistes du coin, ravis de pouvoir faire le plein à moindre coût. « Une affluence importante au sein de notre réseau de stations » a été observée, indique le groupe pétrolier, « d'environ 30% ».



Même si le groupe pétrolier rajoute qu'il « n'y a pas de manque de carburants, car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers », plusieurs stations-services dans les grandes villes sont en pénurie. À Paris, 17 stations sur 40 étaient vides le week-end du 2 octobre. En Provence, ce sont 166 stations sur les 397 de la région où il n'y a plus une goutte.