TotalEnergies plafonne les prix des carburants dans ses stations-services

Invité du 20 Heures de TF1, le patron de TotalEnergies a annoncé non pas une remise, mais un plafonnement du prix du litre. Dès le 1er mars, le litre d'essence ou de diesel vendu dans les stations-services du groupe ne coûtera pas plus cher que 1,99 €. Et cela, jusqu'à la fin de l'année. Si une telle mesure avait été mise en place en 2022, elle aurait représenté un coût de « plus de 600 millions d'euros », a affirmé le dirigeant.



Ce coup de pouce devrait être rapidement visible : « Actuellement 4 stations sur 10 affichent un prix supérieur à 2 € par litre », a expliqué Patrick Pouyanné. Depuis le début de l'année, les prix sont en effet repartis à la hausse, et il y a deux semaines le litre avait atteint les 2 €. Un « seuil psychologique dans les têtes des Français », a reconnu le patron de TotalEnergies.