Toujours le marasme pour le marché automobile en France

Les Français puisent dans leur épargne pour consommer, mais ils investissent d'abord dans le logement. L'automobile passe au second plan. Et puis la pénurie de composants qui paralyse une partie du secteur n'aide pas : il y a moins de voitures neuves, ce qui n'attire pas les automobilistes désireux de changer de véhicule. Dans ce contexte, il sera pratiquement impossible d'atteindre les 2 millions d'immatriculations neuves en 2021 : on en compte 1.038.478 sur les sept premiers mois de l'année, un volume en baisse de 22,42% par rapport à 2019.



Tous les constructeurs trinquent, à commencer par les représentants français. Par rapport à juillet 2019, Stellantis dévisse de près de 40%, avec -50% pour Fiat, -48% pour Citroën et -70% pour Alfa Romeo. Renault accuse un recul de 34%. Volkswagen encaisse une chute de 27,47%, BMW de 17,72%, Toyota de 12,94%. Hyundai parvient à se maintenir en bonne position avec une stagnation de -0,6%.