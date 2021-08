Toujours plus d'épargne et d'assurance vie pour les Français

Si le succès des livrets réglementés ne se dément pas, les Français ont donc redécouvert les bienfaits de l'assurance vie. Il faut dire que les Livret A et Livret de développement durable et solidaire (LDDS) rapportent très peu : leur taux est au niveau plancher de 0,5% depuis de longs mois, et il n'a d'ailleurs pas évolué le 1er août malgré la forte poussée de l'inflation. Ces placements conservent toutefois leurs atouts, à savoir la garantie de l'État et surtout leur liquidité.



Au premier trimestre, sur les quatre trimestres glissants, les placements des épargnants demeurent à des niveaux exceptionnels. Entre janvier et mars, ces flux ont atteint 202,9 milliards d'euros, dont 162,9 milliards qui correspondent à des produits de taux. La Banque de France souligne également que l'encours des placements des ménages était de 2,5 fois supérieur à celui du PIB au premier trimestre, contre 2,2 au dernier trimestre 2019.