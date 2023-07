Toujours plus de grandes fortunes, toujours plus riches

La liste des grandes fortunes de France s'est sensiblement étoffée d'après le classement établi par Challenges. Le nombre de milliardaires a plus que doublé, passant de 55 en 2013 à 141 en 2023. Ce développement impressionnant illustre une accumulation rapide de richesses parmi les individus les plus fortunés du pays. Parallèlement, le seuil d'entrée dans le cercle des 500 plus grandes fortunes a presque quadruplé, de 65 à 235 millions d'euros, reflétant l'escalade des fortunes personnelles parmi les élites économiques françaises.



Non contentes de s'accroître en nombre, ces grandes fortunes ont également accru leur poids économique. En 2023, elles représentent 45% de la production de richesse annuelle du pays, soit une augmentation spectaculaire par rapport aux 10% de 2009. Cette tendance souligne l'influence croissante des plus riches sur l'économie nationale.