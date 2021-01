Tourisme : les recettes ont fondu en France en 2020

C'est la région Île-de-France qui a subi la plus forte chute de recettes : -23,1 milliards, en raison de la rareté des voyageurs internationaux. Suivent l'Auvergne-Rhône-Alpes avec une baisse de 7,2 milliards et la Provence-Alpes-Côte d'Azur (-6,7 milliards). En 2021, l'agence Atout France chargée de promouvoir l'Hexagone à l'étranger, table sur une hausse de 25 % des recettes touristiques, avec un objectif à 111 milliards d'euros.



Jean-Baptiste Lemoyne relève que la France s'est montrée plus résiliente que d'autres destinations mondiales. « Le moteur du tourisme européen a bien fonctionné l'été dernier : on a eu beaucoup de tourisme de proximité, les Belges, les Allemands, les Néerlandais... et surtout la clientèle française, qui a fait un été et un automne bleu-blanc-rouge », se réjouit-il. Il recommande de privilégier les montagnes cet hiver, pour peu que des activités puissent être proposées le 20 janvier. Même si les remontées mécaniques resteront fermées jusqu'à la fin du mois.