Tourisme : les remontées mécaniques resteront à l’arrêt le 7 janvier 2021

Le journal La Dépêche dévoile, le 5 janvier 2021, qu’une réunion de dernière minute s’est tenue en visioconférence entre les professionnels des sports d’hiver et le gouvernement, sur la question de la réouverture des remontées mécaniques.et qui devrait déboucher sur des annonces concernant la deuxième vague de la Covid-19 et les mesures à adopter.Ces mesures, qui concerneront avant tout les secteurs encore fermés donc les lieux culturels, les restaurants et les stations de ski, devraient être annoncées jeudi 7 janvier 2021 par Jean Castex.Mais la pandémie de Covid-19 semble avoir atteint un plateau de contaminations quotidiennes qui oblige le gouvernement à changer ses plans.