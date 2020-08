Tourisme : moins de contrôles de la DGCCRF pour les restaurants et les hôtels cet été

Les hôteliers et les restaurateurs en particulier ont subi de plein fouet les mesures de restriction des déplacements visant à endiguer l'épidémie. Les pouvoirs publics ont fait fermer l'ensemble des établissements, provoquant une chute drastique des chiffres d'affaires. Le gouvernement a multiplié les dispositifs de soutien : le chômage partiel qui a évité une avalanche de licenciements, le fonds de solidarité, le report puis l'exonération des cotisations sociales pour les TPE/PME, un prêt garanti par l'État pour compenser les pertes de la saison, l'annulation des loyers et des redevances d'occupation du domaine public, le report des échéances de crédit…



Il faudra davantage encore pour éviter l'effondrement du secteur : le gouvernement a mis sur la table un plan de relance doté de 18 milliards d'euros, partagés entre subventions, prêts et investissements. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au Tourisme, a évoqué l'impact immédiat du coronavirus à au moins 30 à 40 milliards d'euros pour les entreprises du secteur, qui génèrent habituellement 180 milliards d'euros de recettes.