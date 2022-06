Tout commence en Bretagne

Le fab lab ou la philosophie de la co-création



Passionné par le processus de transmission des savoirs, il se lance dans un master des sciences de l’éducation. Comment transmettre ? Comment libérer sa part de créativité ? Persuadé qu’on apprend toute sa vie, il s’intéresse à l’andragogie, la pédagogie pour adultes. En parallèle, l’Université de Brest crée son fab lab, un laboratoire ouvert d’innovation pluridisciplinaire, et propose à Pierre-Yves d’y créer un laboratoire atypique : une approche différente de l’innovation dans le secteur économique local. Des questions qui le passionnent : qu’est-ce qui provoque l’élan créateur chez un individu ? Qu’est-ce que la créativité ? L’école favorise-t-elle la créativité ? On se croirait devant les questions que se pose Léonard de Vinci dans l’atelier de Verrocchio puis, tout au long de sa vie, une vie partagée entre la réflexion et la pratique de son art. C’est tout le dilemme auquel notre universitaire est confronté : comment parler de créativité sans la pratiquer ? Certes, la création artistique lui est familière, la musique, excellent guitariste, il s’épanouit au sein d’un groupe de heavy metal, ou l’écriture de scénario de film d’animation.



L’arrivée brutale du Covid avec ses confinements et ses cours à distance rend absurde la démarche du fab lab, lieu par excellence de rencontres qui favorisent essais et innovations et font naître les co-créations. Pierre-Yves vit cet arrêt comme une nécessaire réflexion sur sa propre définition de la créativité. Il sent bien que le mythe du créateur solitaire et génial, de la création ex nihilo, n’est qu’une illusion et cette période de latence due au virus devient le temps d’incubation nécessaire pour une nouvelle création : reprendre les principes du fab lab et l’appliquer à un produit vivant, la bière. Ouvrir une micro-brasserie et en faire un espace de co-création.



La Brasserie Graphique, micro-brasserie et fab lab à Carantec



La Brasserie Graphique innove et co-crée en permanence. À chaque nouvelle cuvée de bière, une démarche artistique. Une co-construction entre l’artiste et le brasseur. L’artiste est invité à exposer sur les murs de la brasserie et à concevoir l’étiquette des bouteilles. Ainsi, chacun repart avec une œuvre d’art. La bière est élaborée en fonction du thème artistique et son nom est un écho de l’univers de l’artiste. Jouant sur le mot « graphique », Pierre-Yves a créé ainsi la bière « cartographique », « lithographique », « océanographique », « calligraphique » et dernièrement la « pyrographique », en écho au flamboiement des œuvres, Pierre-Yves a imaginé une bière au goût rond et épicé qui titre à 6,6° ! Pour le brasseur, la bière et ses bulles sont une illustration de ce potentiel libéré de créativité sans cesse renouvelée.



De nombreuses créations sont à venir, Pierre-Yves a répertorié au moins 80 mots qui finissent par « graphique » ! Vous l’avez compris, c’en est fini des bières standardisées, Pierre-Yves veut rendre ses lettres de noblesse à un produit apprécié dès l’Égypte antique..



Et quand on lui demande pourquoi avoir choisi la bière, sa quête de sens passe par un retour à la terre. La création a besoin de racines. Issu d’une famille d’agriculteurs, c’est en apprenant à « empâter » le mélange grains d’orge et eau pour fabriquer la bière qu’il retrouve les gestes de son grand-père pour nourrir ses bêtes. Au-delà de ses souvenirs familiaux, c’est la volonté de créer son propre espace de liberté, de créativité et de convivialité autour d’un produit « essentiel » et multimillénaire.